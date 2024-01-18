Еще один трек рэпера Scally Milano запретили за пропаганду наркотиков

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, в композиции суд усмотрел пропаганду наркотиков и нецензурную брань, а также негативное влияние на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие подрастающего поколения.

«Словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano «Гнида», содержащая нецензурную брань, также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда)», — отмечается в сообщении.

Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano на 10 тысяч рублей за песни, в которых нашли пропаганду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

