Еще один трек рэпера Scally Milano запретили за пропаганду наркотиков
Калининский суд Санкт-Петербурга запретил к использованию песню российского рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) «Гнида».
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, в композиции суд усмотрел пропаганду наркотиков и нецензурную брань, а также негативное влияние на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие подрастающего поколения.
«Словесно-музыкальное произведение исполнителя Scally Milano «Гнида», содержащая нецензурную брань, также предполагает для слушателя потенциальную возможность употребления психоактивных веществ (завуалированная пропаганда)», — отмечается в сообщении.
Ранее Невский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Scally Milano на 10 тысяч рублей за песни, в которых нашли пропаганду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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