СМИ: В Самаре отменили концерт лидера группы «Несчастный случай»

В Самаре отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, пишет газета «Коммерсант-Волга».

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Выступление музыканта должно было состояться в клубе Kowalski 29 ноября. В заведении отметили, что «концерт отменяется, он планировался, но проводиться не будет».

По данным СМИ, концерт отменили после жалобы активиста Виталия Бородина, который ранее написал обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с требованием «не допустить» выступления Кортнева.

Директор группы Андрей Воронцов заявил «Радиоточке НСН», что он не в курсе отмены выступления, а пресс-атташе команды Мария Левичева сказала НСН, что пока не может давать комментарии по этому поводу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СамараКонцертНесчастный СлучайАлексей Кортнев

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