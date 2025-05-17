В РПЦ призвали ввести налог для бездетных мужчин

По его словам, оправдать такую «трутневую жизнь» можно лишь «болезнью или кастрацией».

Также священник отметил, что размер налога должен быть небольшим, так как цель его - «стигматизировать» таких мужчин.

«Кто эти мужчины? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей... не стал отцом и мужем?», — заключил Ткачев.

Ранее в Минтруда заявили, что с 2026 года НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми составит всего лишь 6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

