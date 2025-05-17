В РПЦ призвали ввести налог для бездетных мужчин

Мужчин старше 40 лет, которые живут без семьи, детей и обязательств, следует обложить налогом. Об этом Telegram-каналу «Подъем» заявил протоиерей Андрей Ткачев.

HR-эксперт выступила против инициативы облагать домохозяек налогом

По его словам, оправдать такую «трутневую жизнь» можно лишь «болезнью или кастрацией».

Также священник отметил, что размер налога должен быть небольшим, так как цель его - «стигматизировать» таких мужчин.

«Кто эти мужчины? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей... не стал отцом и мужем?», — заключил Ткачев.

Ранее в Минтруда заявили, что с 2026 года НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми составит всего лишь 6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/andreytkachevprot
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