Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире»
17 мая 202513:29
Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим торгашом в мире». Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.
Он указал, что после посещения Вашингтона украинский лидер всегда уезжает с сотнями млрд долларов.
«Но в последний раз он смог получить только 60 млрд. Конгресс очень недоволен. Они говорят: «Куда идут эти деньги?» — сказал глава Белого дома.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна готова ежегодно выделять Украине €1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru