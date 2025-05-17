Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский является «лучшим торгашом в мире». Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

После переговоров РФ и Украины США призвали усилить антироссийские санкции

Он указал, что после посещения Вашингтона украинский лидер всегда уезжает с сотнями млрд долларов.

«Но в последний раз он смог получить только 60 млрд. Конгресс очень недоволен. Они говорят: «Куда идут эти деньги?» — сказал глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна готова ежегодно выделять Украине €1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры