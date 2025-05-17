Четыре украинских дрона сбили над Крымом
17 мая 202514:09
Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку нанести удар по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл над территорией Крыма в период с 12:05 до 12:25 мск 17 мая.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника самолётного типа», - говорится в сообщении.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске из-за удара украинского БпЛА произошло отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru