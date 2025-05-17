Четыре украинских дрона сбили над Крымом

Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку нанести удар по территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл над территорией Крыма в период с 12:05 до 12:25 мск 17 мая.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника самолётного типа», - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске из-за удара украинского БпЛА произошло отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны РФПВО

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