Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на следующий год

Концерт Найка Борзова в Перми 19 октября не состоится. Об этом стало известно чуть больше, чем за сутки до его начала: музыкант должен был выступить в концерт-холле «Свобода».

«Концерт в Перми перенесли на 30 марта [2024 года – прим. НСН]. Это не отмена. Людей, купивших билеты, уведомят. Билеты можно не сдавать», - сообщила НСН концертный директор артиста Елена Савельева.

При этом концерт в Екатеринбурге 20 октября состоится, добавила она.

13 октября Найк Борзов представил новый мультисингл «Не плачь», включающий радиоверсию этой песни и два необычных ремикса, сообщала «Радиоточка НСН».

