Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на следующий год
Концерт Найка Борзова в Перми 19 октября не состоится. Об этом стало известно чуть больше, чем за сутки до его начала: музыкант должен был выступить в концерт-холле «Свобода».
«Концерт в Перми перенесли на 30 марта [2024 года – прим. НСН]. Это не отмена. Людей, купивших билеты, уведомят. Билеты можно не сдавать», - сообщила НСН концертный директор артиста Елена Савельева.
При этом концерт в Екатеринбурге 20 октября состоится, добавила она.
13 октября Найк Борзов представил новый мультисингл «Не плачь», включающий радиоверсию этой песни и два необычных ремикса, сообщала «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru