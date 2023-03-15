«Что взбрело в голову?» Кортнев удивился отмене выступления в Удмуртии
Желание отменить выступление - это слова частного лица, поэтому пока никакой отмены нет, сказал НСН певец Алексей Кортнев.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с НСН заявил, что ему неизвестно об отмене концерта коллектива в Удмуртии.
Ранее СМИ сообщили, что Алексею Кортневу не разрешили выступить в удмуртском городе Воткинске на проекте «Учучуду Music Weekend», который пройдет 9 апреля в музее Чайковского. Организатор мероприятия Александр Смакотин заявил, что ему «позвонила директор музея и сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев «иноагент» и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея». Кортневу об отмене ничего неизвестно.
«Я не в курсе, что мне запретили выступать. По-моему, это частное мнение каких-то людей. Это слова частного лица – директора музея. Что взбрело ей в голову, можно спрашивать только у нее. Никто мне об этом не сообщал, потому комментариев у меня нет. Пока все по плану», - сказал Кортнев.
В феврале был сорван концерт группы в Новосибирске. Алексей Кортнев в эфире НСН тогда сказал, что выступление могли отменить в связи с его позицией по спецоперации на Украине.
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