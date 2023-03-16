Концерт Бориса Гребенщикова на Бали отменили
Планируемый концерт лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова на Бали отменили, сообщила площадка PARQ.
Выступление должно было состояться 23 марта. Новую дату концерта обещают объявить позже. Отмечается, что купившие билеты на концерт 23 марта могут оформить возврат.
На Бали также ранее отменили концерт российской группы Little Big, а также задержали признанного Минюстом иноагентом телеведущего Михаила Шаца.
Ранее стало известно, что Борис Гребенщиков вошёл в «позорный список» артистов, в который также попали Андрей Макаревич и Oxxxymiron. Выяснилось, что этот список составил музыкальный критик Павел Рудченко. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил в беседе с НСН, что составление в России различных списков неугодных музыкантов является «собачьим бредом».
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