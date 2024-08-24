СМИ: В Аргентине задержали рэпера Деньщикова

По данным СМИ, Дмитрия Деньщикова задержали на прошлой неделе в одном из городов Аргентины. По словам артиста, причиной стала «дурацкая ситуация во время рыбалки»: музыкант привлек к себе внимание полицейских, и не успел вовремя спрятать огнестрел, на который у него не было документов. Денщикова вместе с другом поместили в тюрьму. Изначально он думал, что их отпустят под штраф или залог, но уже неделю ожидает слушаний в изоляторе.



По словам артиста, атмосфера в тюрьме похожа на «пионерлагерь с вожатыми». Денщиков общается с сокамерниками на плохом испанском в смеси с английским, изучает тонкости местного законодательства, учит окружающих играть в шахматы из картона и крышек и рисует русские тюремные татуировки. Когда пройдет заседание по делу рэпера, неизвестно.

Ранее лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН озвучил расценки на свои «римские корпоративы», которыми музыканты замещают отсутствие концертов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

