«Пусть проснутся»: Арестованный глава парка «Патриот» Ахмедов дает показания

КУРАТОР «ПАТРИОТА» ЗАДЕРЖАН ЕЩЕ В АПРЕЛЕ

Как заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, вину руководства «Патриота» установит следствие и суд. По его словам важно разобраться с текущими задержаниями.

«Всех подозреваемых в мошенничестве надо задерживать. Я не люблю слово "чистка", но тот, кто ворует, вне зависимости от чинов и рангов, все должны ответить. Конечно, их вину установит следствие и суд. Раз идут задержания, пусть разбираются. Пусть наконец-то проснутся. Не надо трогать государственные деньги. Нужно пускать их на предназначенные нужды», — высказался он.

По данным Telegram-канала Mash, обыски в парке прошли еще в конце июля 2024 года. Предположительно это могло быть связано с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который когда-то курировал строительство парка. Он еще в апреле 2024 года был арестован по уголовному делу о крупной взятке в размере более миллиарда рублей.

Изучение госконтрактов и данных из налоговой помогло следствию выявить причастность Иванова к получению взятки, хотя его защита не согласна с такой трактовкой прокуратуры. Адвокаты Иванова настаивают, что в его действиях отсутствует состав преступления, расценивая их как результат гражданско-правовых отношений.

Бывший чиновник также не признал вину, обращал внимание на незаконность своего задержания в отсутствии одного из защитников, отказался сотрудничать со следствием. Помимо прочего Иванов требовал выпустить его из СИЗО, поскольку арест был продлен до сентября. Среди аргументов он привел тот факт, что ранее он являлся участником боевых действий и получал государственные награды и различные благодарности за свою службу. В этой связи защита бывшего замминистра обороны отправила в суд запрос о замене его ареста на домашний арест или на запрет определенных действий.

После ареста Иванова политолог Евгений Минченко заявлял НСН, что уголовные преследования сотрудников Минобороны могут испортить имидж экс-министра обороны России Сергея Шойгу.

«На политических перспективах Шойгу это отразится. Когда коррупционные скандалы в команде, сажают замов, конечно же, это удар по образу и в элитах, и у населения. Это проблема, с этим надо будет работать. Удар по имиджу Минобороны нанесен очень серьезный, Андрей Рэмович (Белоусов – прим. НСН) сейчас будет все это дело перезагружать. Команду Шойгу в Минобороны почистят, а сам он очень заслуженный человек, который найдет сферу деятельности на новом посту», - сообщил.

На фоне множественным арестов в военном ведомстве экс-генпрокурор России Валентин Степанков сказал НСН, что бывший министр обороны Сергей Шойгу обязан дать показания по уголовным делам.



«Есть основания задать вопросы Сергею Шойгу. Есть и само положение в министерстве, есть функциональные обязанности у министра, у его заместителей. Поэтому встанут вопросы и к Шойгу. Я думаю, что они уже есть… Просто их, вероятно, не афишируют… Когда его допрашивают, может дойти вплоть до очных ставок со своими заместителями, когда пойдет вопрос по уточнению. Хотя у нас, к сожалению, есть много отрицательных примеров, когда следствие проявляет робость и не проходит всю цепочку возможных преступных связей до конца. Допрос министра в качестве свидетеля – это его обязанность, он должен дать показания», – сказал Степанков.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин на должность министра обороны предложил кандидатуру Андрея Белоусова. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества», напоминает «Радиоточка НСН».

