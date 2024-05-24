От Калигулы до Ивлеевой: «Паук» пригрозил корпоративами за 7,5 млн рублей

При этом источник НСН в группе опроверг заявления Паука и назвал "шуткой" сумму, озвученную музыкантом, на самом деле стоимость корпоративов «Коррозии металла» начинается от 100 тысяч рублей.

Ранее Сергей Троицкий объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение интереса россиян к рок-музыке связано с поиском авторитетов для подражания и верой в мечты на фоне страха.

