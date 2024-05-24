От Калигулы до Ивлеевой: «Паук» пригрозил корпоративами за 7,5 млн рублей
Вечеринка Ивлеевой - это «двухкопеечное шоу», когда «Коррозия металла» предлагает корпоративы с икрой, золотом и хрусталем, сказал в эфире НСН Сергей Троицкий, правда, ему мало кто поверил...
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН озвучил расценки на свои «римские корпоративы», которыми музыканты замещают отсутствие концертов.
В конце апреля на концерт «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде ворвались силовики. Несколько десятков человек были задержаны, а самого Троицкого оштрафовали на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Вскоре Паук заявил о приостановке концертной деятельности, при этом, по данным «Shot», группа сейчас играет на корпоративах, стоимость которых 500 тысяч рублей. Сергей «Паук» Троицкий подтвердил НСН свою активную "корпоративную" деятельность.
«"Коррозия металла" не возобновила пока концертную деятельность в связи с тем, что сейчас ведется следствие по устроителям кровавой бойни, которая произошла в Нижнем Новгороде, уже арестованы несколько чиновников. Но, да, нам приходит большое количество заявок на корпоративы. Их особенно много от эротических заведений, в том числе скандально известной бани "Казанова", там шла речь о стодневном перформансе в стиле фильма "Калигула". Концерты для молодежи, участников спецоперации – это общественные и благотворительные выступления, "Коррозия металла" получает за них минимальные суммы, которые необходимы для покрытия технических расходов и выплаты гонораров музыкантам и персоналу. Что касается корпоративов, это должно быть по-дорогому, как в Риме, потому что Москва – это Третий Рим», - сказал Троицкий.
Он объяснил, что входит в «римские корпоративы» стоимостью от 7,5 млн рублей, назвав при этом «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой дешевым зрелищем.
«Ивлеева устроила провокационную акцию, но любой иностранец из Голливуда, который посмотрит эти картинки, скажет, что это дешевое зрелище, двухкопеечное шоу из убогих задворков Парижа. У нас же все должно быть по-дорогому и сумма - от 7,5 млн рублей. Должны быть самые красивые девушки, все должно подаваться на золоте, хрустальная посуда, шампанское Moet, крымское, севастопольское красное шампанское, элитные сорта водки, семга, икра черная и баклажановая, балык», - заключил собеседник НСН.
При этом источник НСН в группе опроверг заявления Паука и назвал "шуткой" сумму, озвученную музыкантом, на самом деле стоимость корпоративов «Коррозии металла» начинается от 100 тысяч рублей.
Ранее Сергей Троицкий объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что повышение интереса россиян к рок-музыке связано с поиском авторитетов для подражания и верой в мечты на фоне страха.
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