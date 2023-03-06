СМИ: Умер последний участник классического состава группы Lynyrd Skynyrd

По данным издания, гитарист неоднократно оказывался в ситуациях, которые угрожали его жизни. В 1976 году он попал в ДТП, врезавшись в дерево на полном ходу. Спустя год музыкант выжил в авиакатастрофе, в которой погибли певец Рональд Ван Зант (один из основателей группы Lynyrd Skynyrd) и гитарист Стив Гейнс (гитарист и бэк-вокалист рок-группы Lynyrd Skynyrd). Также Россингтону было проведено множество операций на сердце, последняя из которых была сделана в 2021 году.

Lynyrd Skynyrd - американская рок-группа, основанная в 1965 года в Джексонвилле, штат Флорида. Мировую известность группе принесли песни Sweet Home Alabama и Free Bird.

Ранее сообщалось, что на 90-м году жизни умер американский джазовый саксофонист Уэйн Шортер, лауреат 12 премий Grammy.

