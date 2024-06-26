СМИ: Спевшая «Матушка-земля» Куртукова подняла гонорар до 2,2 млн рублей

Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова подняла свой гонорар на корпоративах до 2,2 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».

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Отмечается, что за эту сумма артистка дважды исполнит хит — в начале и в конце праздника. В остальное время, согласно данным, певица будет выступать с народными произведениями и песнями в жанре русского фолка.

Канал подчеркнул, что официальный райдер Куртуковой еще не готов, но известно, что певица просит организаторов мероприятий предоставить ей личный автомобиль бизнес-класса марок BMW, Mercedes-Benz, Genesis или ZEEKR 009, а команде — микроавтобус.

Ранее сообщество «Совет родителей Оренбурга» обратилось к областным и городским властям с просьбой отменить выступление певицы Нюши (Анны Шурочкиной). Артистка должна выступить перед оренбургскими выпускниками в конце июня, гонорар за концерт составил 5,6 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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