СМИ: Спевшая «Матушка-земля» Куртукова подняла гонорар до 2,2 млн рублей
Исполнительница хита «Матушка-земля, белая березонька» Татьяна Куртукова подняла свой гонорар на корпоративах до 2,2 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Отмечается, что за эту сумма артистка дважды исполнит хит — в начале и в конце праздника. В остальное время, согласно данным, певица будет выступать с народными произведениями и песнями в жанре русского фолка.
Канал подчеркнул, что официальный райдер Куртуковой еще не готов, но известно, что певица просит организаторов мероприятий предоставить ей личный автомобиль бизнес-класса марок BMW, Mercedes-Benz, Genesis или ZEEKR 009, а команде — микроавтобус.
Ранее сообщество «Совет родителей Оренбурга» обратилось к областным и городским властям с просьбой отменить выступление певицы Нюши (Анны Шурочкиной). Артистка должна выступить перед оренбургскими выпускниками в конце июня, гонорар за концерт составил 5,6 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru