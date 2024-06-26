СМИ: Спевшая «Матушка-земля» Куртукова подняла гонорар до 2,2 млн рублей

Отмечается, что за эту сумма артистка дважды исполнит хит — в начале и в конце праздника. В остальное время, согласно данным, певица будет выступать с народными произведениями и песнями в жанре русского фолка.

Канал подчеркнул, что официальный райдер Куртуковой еще не готов, но известно, что певица просит организаторов мероприятий предоставить ей личный автомобиль бизнес-класса марок BMW, Mercedes-Benz, Genesis или ZEEKR 009, а команде — микроавтобус.

Ранее сообщество «Совет родителей Оренбурга» обратилось к областным и городским властям с просьбой отменить выступление певицы Нюши (Анны Шурочкиной). Артистка должна выступить перед оренбургскими выпускниками в конце июня, гонорар за концерт составил 5,6 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

