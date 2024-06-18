Певица Нюша попала в скандал из-за гонорара за выступление в Оренбурге

Артистка должна выступить перед лучшими оренбургскими выпускниками в конце июня, гонорар за концерт составил 5,6 миллиона рублей. Однако родители школьников заявили, что нецелесообразно тратить подобные средства, поскольку не все жители региона уже получили компенсацию за утрату имущества после паводка.

Ранее исполнительницу, которая выступит перед школьниками Оренбургской области, выбрали студенты региона. Голосование проходило на портале «Активный гражданин».

В апреле 2024 года уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до исторического максимума, достигнув 1092 сантиметров. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительный ущерб от наводнения в регионе превысил 40 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

