СМИ: Шакиру могут судить в Испании из-за неуплаты налогов
Колумбийская певица Шакира может оказаться в испанском суде из-за возможного уклонения от уплаты налогов, пишет газета El País.
Исполнительница не сможет избежать судебного разбирательства, если только не пойдет на сделку со стороной обвинения. По словам судьи, есть достаточные основания для того, чтобы Шакира оказалась на скамье подсудимых за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет певицу в шести налоговых преступлениях, поэтому ей грозит грозить тюремное заключение.
Исполнительницу подозревают в преступлениях, связанных с неуплатой налогов в 2012-2014 годах. В общей сложности речь идет о сумме в €14,5 млн, сообщает ТАСС.
В 2018 году грабители вынесли ценные вещи из дома защитника «Барселоны», игрока сборной Испании по футболу Жерара Пике и певицы Шакиры. Неизвестные наведались в жилище звёздной пары в городе Эсплугес-де-Льобрегат.
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