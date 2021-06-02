Сергей Шнуров презентовал свою новую группу

Ее первый альбом носит название «Это жизнь». «Поехали! Зоя!» — написал музыкант. В трек-лист попали 14 композиций в манере «Ленинграда». Песни о разных жизненных ситуациях поет загадочная вокалистка.

О других участников группы ничего не сообщается. По данным СМИ, презентация нового проекта состоится 2 июня на Петербургском экономическом форуме.

Ранее Шнуров поддержал закон, запрещающий использование мата в социальных сетях. С 1 февраля вступил в силу закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом.

