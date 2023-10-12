Отсидевшего 30 лет за изнасилование американца признали невиновным
Суд штата Оклахома реабилитировал американца Перри Лотта, отсидевшего 30 лет за изнасилование и кражу со взломом в 1987 году. Об этом сообщается на сайте Innocence Project.
Проведенный в 2014 году анализ ДНК доказал, что Лотт не совершал преступления. Также было установлено, что он не соответствовал физическому описанию злоумышленника.
В 2018 году осужденный подал ходатайство об отмене приговора. Прокурор штата его не поддержал и предложил изменить приговор.
В итоге окружной прокурор Эрик Джонсон принял решение о реабилитации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru