Отсидевшего 30 лет за изнасилование американца признали невиновным

Суд штата Оклахома реабилитировал американца Перри Лотта, отсидевшего 30 лет за изнасилование и кражу со взломом в 1987 году. Об этом сообщается на сайте Innocence Project.

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Проведенный в 2014 году анализ ДНК доказал, что Лотт не совершал преступления. Также было установлено, что он не соответствовал физическому описанию злоумышленника.

В 2018 году осужденный подал ходатайство об отмене приговора. Прокурор штата его не поддержал и предложил изменить приговор.

В итоге окружной прокурор Эрик Джонсон принял решение о реабилитации.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ИзнасилованиеТюрьмаСША

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