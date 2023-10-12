Отсидевшего 30 лет за изнасилование американца признали невиновным

Проведенный в 2014 году анализ ДНК доказал, что Лотт не совершал преступления. Также было установлено, что он не соответствовал физическому описанию злоумышленника.

В 2018 году осужденный подал ходатайство об отмене приговора. Прокурор штата его не поддержал и предложил изменить приговор.

В итоге окружной прокурор Эрик Джонсон принял решение о реабилитации.

Американского актера Кевина Спейси в июне 2023 года признали невиновным по делу о сексуальных домогательствах, напоминает «Радиоточка НСН».

