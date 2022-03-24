СМИ: Продюсер Лавров считает, что Пугачева не вернется в Россию

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну вместе с детьми Лизой и Гарри, а также с мужем телеведущим и пародистом Максимом Галкиным, не вернется в Россию. Об этом сообщает издание Popсornnews.

По его мнению, Примадонна могла бы вернуться в страну только ради детей, но они уехали с ней, а материальные блага в виде замка в деревне Грязь, считает он, «не якорь» для артистки.

«Прощай, элита!»: Возвратятся ли звезды шоу-бизнеса, покинувшие Россию

Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России в начале марта. Сейчас знаменитость находится в израильском городе Кесария. Сама певица уверяет, что временно покинула страну с целью лечения и отдыха.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не собирается покидать Россию, отметив, что сейчас сбежали в основном «обласканные властью» деятели культуры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КультураРоссияМаксим ГалкинАлла ПугачеваПевица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры