СМИ: Продюсер Лавров считает, что Пугачева не вернется в Россию

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну вместе с детьми Лизой и Гарри, а также с мужем телеведущим и пародистом Максимом Галкиным, не вернется в Россию. Об этом сообщает издание Popсornnews.

По его мнению, Примадонна могла бы вернуться в страну только ради детей, но они уехали с ней, а материальные блага в виде замка в деревне Грязь, считает он, «не якорь» для артистки.