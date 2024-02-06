СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката артистки.
По информации издания, подозреваемого по делу пока нет. На данный момент правоохранители ищут человека с «лицом Чикатило».
Свидетели нападения на исполнительницу уже опрошены. При этом сама Бьянка по неизвестной причине отказалась содействовать следствию.
Ранее сообщалось, что певицу попытались похитить в центре Москвы. Неизвестный мужчина угрожал ей куском дерева, приказав сесть в машину. Артистка смогла отпугнуть злоумышленника криками, после чего обратилась в полицию, напоминает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru