СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки

По информации издания, подозреваемого по делу пока нет. На данный момент правоохранители ищут человека с «лицом Чикатило».

Свидетели нападения на исполнительницу уже опрошены. При этом сама Бьянка по неизвестной причине отказалась содействовать следствию.

Ранее сообщалось, что певицу попытались похитить в центре Москвы. Неизвестный мужчина угрожал ей куском дерева, приказав сесть в машину. Артистка смогла отпугнуть злоумышленника криками, после чего обратилась в полицию, напоминает «Радиоточке НСН».

