СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката артистки.

Певица Алиса Вокс заявила, что Шнуров запер ее в номере на 17 часов

По информации издания, подозреваемого по делу пока нет. На данный момент правоохранители ищут человека с «лицом Чикатило».

Свидетели нападения на исполнительницу уже опрошены. При этом сама Бьянка по неизвестной причине отказалась содействовать следствию.

Ранее сообщалось, что певицу попытались похитить в центре Москвы. Неизвестный мужчина угрожал ей куском дерева, приказав сесть в машину. Артистка смогла отпугнуть злоумышленника криками, после чего обратилась в полицию, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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