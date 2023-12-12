Певица Алиса Вокс заявила, что Шнуров запер ее в номере на 17 часов

По словам певицы, на протяжении всего времени она находилась в номере с нетрезвым музыкантом и была лишена воды и связи. Вокс утверждает, что в тот день Шнуров злоупотреблял спиртными напитками из-за закона о запрете на использование нецензурной лексики в Сети.

«Ему тяжело справляться с эмоциональными потрясениями», - объяснила бывшая солистка «Ленинграда».

Артистка призналась, что находилась в сильной зависимости от Шнурова. После случая в номере певица обратилась к психолтерапевту.

Лидер «Ленинграда» ранее опроверг сообщения о переезде в Германию. Музыкант заверил, что не собирается покидать Россию, передает «Радиоточка НСН».

