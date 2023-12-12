Певица Алиса Вокс заявила, что Шнуров запер ее в номере на 17 часов

Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в эфире подкаста Артура Базиняна на YouTube рассказала, как лидер коллектива Сергей Шнуров запер ее в номере гостиницы на 17 часов.

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По словам певицы, на протяжении всего времени она находилась в номере с нетрезвым музыкантом и была лишена воды и связи. Вокс утверждает, что в тот день Шнуров злоупотреблял спиртными напитками из-за закона о запрете на использование нецензурной лексики в Сети.

«Ему тяжело справляться с эмоциональными потрясениями», - объяснила бывшая солистка «Ленинграда».

Артистка призналась, что находилась в сильной зависимости от Шнурова. После случая в номере певица обратилась к психолтерапевту.

Лидер «Ленинграда» ранее опроверг сообщения о переезде в Германию. Музыкант заверил, что не собирается покидать Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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