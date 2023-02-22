СМИ: Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones
В новом альбоме группы The Rolling Stones могут появиться музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр, сообщает газета The Times.
По данным газеты, Маккартни уже записал несколько композиций на бас-гитаре для нового альбома группы. Планируется, что Старр появится в группе уже в скором времени.
Издание отмечает, что дата выхода альбома пока неизвестна. Последний студийный альбом The Rolling Stones Blue & Lonesome вышел в конце 2016 года, а новые композиции группа последний раз выпустила 18 лет назад.
Ранее The Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за критики. Композиция попала под критику BLM (общественное движение «Жизни чёрных важны», выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих). По мнению некоторых слушателей, в композиции оправдывается рабство и сексуальное насилие.
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