СМИ: Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones

В новом альбоме группы The Rolling Stones могут появиться музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр, сообщает газета The Times.

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По данным газеты, Маккартни уже записал несколько композиций на бас-гитаре для нового альбома группы. Планируется, что Старр появится в группе уже в скором времени.

Издание отмечает, что дата выхода альбома пока неизвестна. Последний студийный альбом The Rolling Stones Blue & Lonesome вышел в конце 2016 года, а новые композиции группа последний раз выпустила 18 лет назад.

Ранее The Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за критики. Композиция попала под критику BLM (общественное движение «Жизни чёрных важны», выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих). По мнению некоторых слушателей, в композиции оправдывается рабство и сексуальное насилие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый АльбомThe Rolling StonesРок-музыка
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