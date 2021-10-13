The Rolling Stones отказались от песни Brown Sugar из-за критики
Песня Brown Sugar британской группы The Rolling Stones попала под критику BLM (общественное движение «Жизни чёрных важны», выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих). По мнению некоторых слушателей, в композиции оправдывается рабство и сексуальное насилие.
Лидер группы Мик Джаггер в интервью изданию The Los Angeles Times заявил, что больше не будет исполнять эту песню. Он отметил, что пел ее «практически каждый день с 1970 года» .
Другой участник группы Кит Ричардс пояснил, что Brown Sugar — это история «об ужасах рабства». Музыкант удивился, что люди этого не понимают и выразил надежду, что песню можно будет еще «воскресить».
Brown Sugar была записана в 1969 году, коллектив включил ее в альбом Sticky Fingers. Песня ранее уже подвергалась критике из-за отсылок в ней к рабству и приему наркотиков (само название песни - просторечное название героина). В 1970-ом музыканты записали более мягкую версию этой композиции.
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