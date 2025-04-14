Рок-музыканты получили почти 50 миллионов рублей от своих поклонников

Рок-группы «ДДТ», «АнимациЯ», «Ангел-Хранитель» и «СегодняНочью» получили от поклонников почти 50 миллионов рублей с октября 2024 года, об этом НСН сообщили в краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Шевчук собрал около 42 миллионов рублей на выпуск альбомов «ДДТ» на виниле

По данным площадки, каждый пятый из тех, кто отправлял деньги через платформу для сбора средств, выбирал рок-музыкантов. Чаще пользователи поддерживали только благотворительные инициативы, отметили в отчете.

Любопытно, что наибольшую поддержку пользователей получила группа Юрия Шевчука - с октября 2024 года поклонники коллектива собрали свыше 41 миллиона рублей. С того же периода фанаты группы «АнимациЯ» перечислили почти 2,7 миллиона рублей, группе «Ангел-Хранитель» - 512 тысяч рублей и коллективу «СегодняНочью» 465 тысяч рублей.

Краудфандинг или «народное финансирование» — это форма сбора средств на различные инициативы через интернет-порталы. Всего, с начала года, на краундинговых платформах появилось 48 проектов, связанных с музыкой, которые активно поддержали больше 3 тысяч человек.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью НСН поблагодарил российских фанатов за финансовую поддержку на фоне длительного отсутствия выступлений музыкантов в РФ.

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ФОТО: PR-служба Planeta.ru
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