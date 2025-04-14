Рок-музыканты получили почти 50 миллионов рублей от своих поклонников
Рок-группы «ДДТ», «АнимациЯ», «Ангел-Хранитель» и «СегодняНочью» получили от поклонников почти 50 миллионов рублей с октября 2024 года, об этом НСН сообщили в краудфандинговой платформе Planeta.ru.
По данным площадки, каждый пятый из тех, кто отправлял деньги через платформу для сбора средств, выбирал рок-музыкантов. Чаще пользователи поддерживали только благотворительные инициативы, отметили в отчете.
Любопытно, что наибольшую поддержку пользователей получила группа Юрия Шевчука - с октября 2024 года поклонники коллектива собрали свыше 41 миллиона рублей. С того же периода фанаты группы «АнимациЯ» перечислили почти 2,7 миллиона рублей, группе «Ангел-Хранитель» - 512 тысяч рублей и коллективу «СегодняНочью» 465 тысяч рублей.
Краудфандинг или «народное финансирование» — это форма сбора средств на различные инициативы через интернет-порталы. Всего, с начала года, на краундинговых платформах появилось 48 проектов, связанных с музыкой, которые активно поддержали больше 3 тысяч человек.
Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью НСН поблагодарил российских фанатов за финансовую поддержку на фоне длительного отсутствия выступлений музыкантов в РФ.
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