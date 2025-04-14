Рок-музыканты получили почти 50 миллионов рублей от своих поклонников

По данным площадки, каждый пятый из тех, кто отправлял деньги через платформу для сбора средств, выбирал рок-музыкантов. Чаще пользователи поддерживали только благотворительные инициативы, отметили в отчете.

Любопытно, что наибольшую поддержку пользователей получила группа Юрия Шевчука - с октября 2024 года поклонники коллектива собрали свыше 41 миллиона рублей. С того же периода фанаты группы «АнимациЯ» перечислили почти 2,7 миллиона рублей, группе «Ангел-Хранитель» - 512 тысяч рублей и коллективу «СегодняНочью» 465 тысяч рублей.

Краудфандинг или «народное финансирование» — это форма сбора средств на различные инициативы через интернет-порталы. Всего, с начала года, на краундинговых платформах появилось 48 проектов, связанных с музыкой, которые активно поддержали больше 3 тысяч человек.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью НСН поблагодарил российских фанатов за финансовую поддержку на фоне длительного отсутствия выступлений музыкантов в РФ.

