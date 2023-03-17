СМИ: Подросток напал на однорукого барабанщика Def Leppard
Подросток напал на однорукого барабанщика группы Def Leppard Рика Аллена, сообщает The Sun.
По информации издания, инцидент произошёл на выходе из отеля в Форт-Лодердейле в США. Отмечается, что 19-летний Макс Эдвард Хартли стоял за столбом около гостиницы, а потом, выскочив из-за него, напал на музыканта, сбив его с ног. В результате барабанщик получил черепно-мозговую травму после удара головой.
Женщина, ставшая свидетельницей нападения, пыталась помочь музыканту, но злоумышленник напал и на нее, избил и скрылся. В итоге молодого человека арестовала полиция.
Ранее сообщалось, что сооснователь группы Pink Floyd подаст в суд из-за отмены концертов в Германии.
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