СМИ: Подросток напал на однорукого барабанщика Def Leppard

По информации издания, инцидент произошёл на выходе из отеля в Форт-Лодердейле в США. Отмечается, что 19-летний Макс Эдвард Хартли стоял за столбом около гостиницы, а потом, выскочив из-за него, напал на музыканта, сбив его с ног. В результате барабанщик получил черепно-мозговую травму после удара головой.

Женщина, ставшая свидетельницей нападения, пыталась помочь музыканту, но злоумышленник напал и на нее, избил и скрылся. В итоге молодого человека арестовала полиция.

Ранее сообщалось, что сооснователь группы Pink Floyd подаст в суд из-за отмены концертов в Германии.