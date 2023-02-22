СМИ: Ученик напал на учительницу с ножом во Франции
22 февраля 202313:49
Во Франции ученик напал на учительницу с ножом, сообщает AFP.
Издание отмечает, что педагог находится в критическом состоянии. Других подробностей пока нет.
Ранее прокуратура Северо-Казахстанской области сообщала, что вооруженный ученик девятого класса напал на учащихся одной из школ Петропавловска в Казахстане, пострадали трое подростков
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru