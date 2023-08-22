СМИ: Певица Рианна тайно родила второго ребенка
Певица Рианна и A$AP Rocky стали родителями во второй раз. По данным TMZ, барбадосская исполнительница тайно родила мальчика ещё в начале августа.
Источники издани из близкого окружения пары уточнили, что их второй ребёнок родился в Лос-Анджелесе 3 августа. Имя новорождённого не уточняется.
Первый ребёнок Рианны и A$AP Rocky появился на свет 13 мая 2022 года. О второй беременности 35-летней певицы стало известно во время её выступления на «Супербоуле» в феврале 2023 года, где она появилась в наряде, подчёркивающем заметно округлившийся живот.
Ранее у голливудской актрисы Линдси Лохан и 36-летнего финансиста Credit Suisse Бадера Шаммаса родился сын, которого назвали Луай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru