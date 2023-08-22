СМИ: Певица Рианна тайно родила второго ребенка

Источники издани из близкого окружения пары уточнили, что их второй ребёнок родился в Лос-Анджелесе 3 августа. Имя новорождённого не уточняется.

Первый ребёнок Рианны и A$AP Rocky появился на свет 13 мая 2022 года. О второй беременности 35-летней певицы стало известно во время её выступления на «Супербоуле» в феврале 2023 года, где она появилась в наряде, подчёркивающем заметно округлившийся живот.

Ранее у голливудской актрисы Линдси Лохан и 36-летнего финансиста Credit Suisse Бадера Шаммаса родился сын, которого назвали Луай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

