В Петербурге родился еще один Владимир Путин

В Санкт-Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Никакого Авокадия!»: Милонов призвал запретить называть детей экзотическими именами

Сообщается, что Владимир Путин родился 10 июля. Мама назвала его в честь своего отца, и добавила, что призвание человека с таким именем - приводить людей к порядку и согласию.

Ранее Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
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