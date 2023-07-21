В Петербурге родился еще один Владимир Путин

Президент России оценил попытки Украины провести контрнаступление Рогов: МАГАТЭ пытается остудить горячие головы в Киеве В МИД заверили, что Россия сделает всё, чтобы страны Африки не ощутили последствий прекращения зерновой сделки Глава Центробанка России предупредила об опасности вкладов в валюте Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не хочет выступать за национальную команду