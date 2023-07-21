В Петербурге родился еще один Владимир Путин
21 июля 202317:17
В Санкт-Петербурге родился тезка президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Сообщается, что Владимир Путин родился 10 июля. Мама назвала его в честь своего отца, и добавила, что призвание человека с таким именем - приводить людей к порядку и согласию.
Ранее Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru