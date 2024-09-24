СМИ: Певица Glukoza после лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO

Канал ссылается на райдер исполнительницы, в котором якобы прописаны нарезки, фрукты, мёд, печенье и различные закуски. При этом в гримёрке не должно быть ни камер, ни посторонних лиц.

Также при заказе выступления организаторам потребуется обеспечить перелёт бизнес-классом, ВИП-зал, люксовый автомобиль и охрану.

Как пишет Mash, технический райдер обойдётся в сумму около 700 тысяч рублей, плюс ещё 2,5 млн рублей за сам концерт, на котором Glukoza, несмотря на протесты продюсера Макса Фадеева, готова исполнять старые хиты.

Ранее Ионова странным поведением шокировала зрителей, пришедших посмотреть на её выступление на Дне металлурга в Красноярске. Певица объяснила случившееся антидепрессантами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

