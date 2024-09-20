Чистякова-Ионова перестала быть Глюк’оZой
20 сентября 202416:48
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова сменила псевдоним, сообщает News.ru.
Её Telegram-канал больше не называется «Глюк’оZа». Артистка изменила написание этого слова на «Glukoza». Она также анонсировала свой предстоящий концерт, который состоится 27 сентября.
Он станет первым после скандального выступления в Красноярске 20 июля, когда многие зрители сочли певицу нетрезвой.
Ранее Глюкоза назвала антидепрессанты причиной своего скандального выступления, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru