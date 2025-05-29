СМИ: Певец Тимур Родригез официально развелся с женой

Брак шоумена Тимура Родригеза и Анны Девочкиной был официально расторгнут. Об этом сообщает «СтарХит».

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Бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез стал холостяком по решению мирового суда. Первое заявление на развод было подано еще 21 марта 2025 года, но супругам дали месяц на примирение. На заседании от 24 апреля их союз был аннулирован, решение вступило в силу 27 мая.

Родригез прожил с Девочкиной в браке 16 лет. Они познакомились в ресторане и поженились в августе 2007 года. У пары есть двое сыновей: Мигель и Даниэль. Уточняется, что они проживают с матерью.

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал причину развода актера Михаила Галустяна, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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