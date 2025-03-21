Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук подтвердили слухи о разводе

Андреева и Бондарчук стали встречаться в 2015 году. Свои отношения они официально оформили в 2019-м. По словам актрисы, о расставании было решено рассказать с целью «избежать излишних домыслов и фантазий».

«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», - написала Андреева.

Артистка добавила, что она и Бондарчук навсегда останутся «родителями прекрасного сына».

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) официально подтвердил отношения с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, сообщает «Свободная пресса».