Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук подтвердили слухи о разводе
Актриса Паулина Андреева и кинорежиссёр Фёдор Бондарчук решили расстаться. Об этом артистка объявила в своих соцсетях.
Андреева и Бондарчук стали встречаться в 2015 году. Свои отношения они официально оформили в 2019-м. По словам актрисы, о расставании было решено рассказать с целью «избежать излишних домыслов и фантазий».
«Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», - написала Андреева.
Артистка добавила, что она и Бондарчук навсегда останутся «родителями прекрасного сына».
Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) официально подтвердил отношения с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, сообщает «Свободная пресса».
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