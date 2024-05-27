СМИ: Певец Эмин снова женился на модели Алене Гавриловой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова второй раз официально зарегистрировали свои отношения. Об этом сообщает Starhit.

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По данным издания, сначала «молодожены» расписались в одном из московских ЗАГСов, после чего устроили закрытое торжество в ресторане. При этом всех присутствующих супруги попросили не публиковать фотографии с застолья в соцсетях.

Отмечается, что Агаларов и Гаврилова уже были женаты. Впервые они стали мужем и женой в 2018 году, в этом браке у них родилась дочь Афина. Спустя два года совместной жизни супруги объявили о расставании.

Ранее Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Чеснокова//РИА Новости
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