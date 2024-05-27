СМИ: Певец Эмин снова женился на модели Алене Гавриловой

По данным издания, сначала «молодожены» расписались в одном из московских ЗАГСов, после чего устроили закрытое торжество в ресторане. При этом всех присутствующих супруги попросили не публиковать фотографии с застолья в соцсетях.

Отмечается, что Агаларов и Гаврилова уже были женаты. Впервые они стали мужем и женой в 2018 году, в этом браке у них родилась дочь Афина. Спустя два года совместной жизни супруги объявили о расставании.

Ранее Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

