СМИ: Осудивший спецоперацию певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию
Певец Валерий Меладзе пообещал, что вернется в Россию и открестился от поддержки украинской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на источник из окружения артиста.
Согласно данным, недавно Меладзе навещал родных в РФ. Указывается, что во время разговора с ними певец признался, что скучает по концертам и России в целом, так как прожил в стране много лет.
Канал напоминает, что Меладзе обвиняли в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) после концерта в Дубае. Поводом стало видео, на котором певец, предположительно, продолжил приветствие фразой «Героям слава!». Меладзе уверил близких, что его слова — это «дело рук провокаторов».
Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что Валерий Меладзе зарабатывает пять миллионов рублей за одно выступление, передает «Радиоточка НСН».
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