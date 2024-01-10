Продюсер Лавров: Меладзе зарабатывает почти 5 миллионов рублей за выступление

Продюсер Сергей Лавров в беседе с МК заявил, что певец Валерий Меладзе зарабатывает пять миллионов рублей за одно выступление.

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При этом в новогодний период стоимость корпоратива у Меладзе стоит 100 тысяч евро (9,8 миллиона рублей), а спрос на артиста в Дубае намного выше, чем в Москве.

«В России его заказывать стали похуже. Сейчас вообще, когда выбирают артистов на корпоратив, заказчики очень тщательно выбирают. Волнуются, что могут позвать того, кого не стоит», - сказал Лавров.

Ранее Филипп Киркоров заявил ,что передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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