СМИ назвали стоимость отдыха певицы Славы на Мальдивах

Стоимость проживания на вилле, которую выбрала отдыхающая на Мальдивах певица Слава, составляет около 141 тысячи рублей за ночь. Об этом пишет «Газета.Ru».

СМИ: Долина потратила почти полтора миллиона рублей на люксовый отдых в ОАЭ

Издание ссылается на опубликованные в соцсетях фото исполнительницы, судя по которым, речь идёт о пятизвездочном отеле Huvafen Fushi Maldives, а именно пляжном бунгало с бассейном. Сутки проживания здесь обходятся в 1 751 доллар.

Отмечается, что в указанную сумму входят прямой выход на пляж, гостиная на открытом воздухе, открытый двор с бассейном, завтраки и ужины.

Ранее Слава заявила, что взяла паузу в концертной деятельности, так как давно решила посвятить март восстановлению здоровья и решению личных дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба Fashion People Awards
