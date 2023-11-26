В Кемерове на концерте «Любэ» произошла массовая драка

Жители Кемерова устроили потасовку на концерте группы «Любэ», сообщил портал Ngs42.ru.

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По словам очевидцев, в драке участвовали около 10 человек. Конфликт начался после того, как некоторые зрители выпили алкогольные напитки в буфете.

В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Причины инцидента неизвестны.

После начала потасовки музыканты прервали выступление и остановили трансляцию в социальных сетях.

Ранее участники американской рок-группы Brian Jonestown Massacre подрались во время концерта в австралийском Мельбурне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МузыкаКонцертКемерово

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