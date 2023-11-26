В Кемерове на концерте «Любэ» произошла массовая драка
Жители Кемерова устроили потасовку на концерте группы «Любэ», сообщил портал Ngs42.ru.
По словам очевидцев, в драке участвовали около 10 человек. Конфликт начался после того, как некоторые зрители выпили алкогольные напитки в буфете.
В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Причины инцидента неизвестны.
После начала потасовки музыканты прервали выступление и остановили трансляцию в социальных сетях.
Ранее участники американской рок-группы Brian Jonestown Massacre подрались во время концерта в австралийском Мельбурне, передает «Радиоточка НСН».
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