СМИ назвали Ирину Аллегрову самой дорогой российской звездой
Народная артистка РФ Ирина Аллегрова является самой дорогой российской звездой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который утверждает, её гонорар за один корпоратив составляет 16,5 млн рублей.
По данным канала, выступление Аллегровой в два раза дороже, чем у Стаса Михайлова, в пять раз превышает стоимость выступления Михаила Шуфутинского, и в 11 раз дороже приглашения Надежды Кадышевой.
Также Shot утверждает, что кроме высокой стоимости заказчику предстоит выполнить ряд обязательных требований. В частности, строго запрещена фото и видеосъёмка.
«Заведение должно быть закрытым, гости — строго по спискам», - говорится в сообщении.
Ранее Ирина Аллегрова раскритиковала выступление группы «Стрелки», которые в рамках шоу «ВИА Суперстар» перепевали её хит «Свадебные цветы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru