СМИ назвали Ирину Аллегрову самой дорогой российской звездой

Народная артистка РФ Ирина Аллегрова является самой дорогой российской звездой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который утверждает, её гонорар за один корпоратив составляет 16,5 млн рублей.

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По данным канала, выступление Аллегровой в два раза дороже, чем у Стаса Михайлова, в пять раз превышает стоимость выступления Михаила Шуфутинского, и в 11 раз дороже приглашения Надежды Кадышевой.

Также Shot утверждает, что кроме высокой стоимости заказчику предстоит выполнить ряд обязательных требований. В частности, строго запрещена фото и видеосъёмка.

«Заведение должно быть закрытым, гости — строго по спискам», - говорится в сообщении.

Ранее Ирина Аллегрова раскритиковала выступление группы «Стрелки», которые в рамках шоу «ВИА Суперстар» перепевали её хит «Свадебные цветы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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