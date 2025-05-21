Продюсер Дворцов назвал Кадышеву, Киркорова и Лепса самыми дорогими артистами РФ
Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Надежда Кадышева являются самыми высокооплачиваемыми артистами российской эстрады, рассказал продюсер Сергей Дворцов.
«Такие знаменитости дорого обходятся не только на привычных концертах, они еще проводят корпоративы, частные выступления», — пояснил он в беседе с ОСН.
Как отметил Дворцов, эти артисты сегодня востребованы не только у взрослой аудитории, но и у молодежи. При этом Кадышева также занимает лидирующие позиции по продажам билетов на концерты.
Ранее сообщалось, что гонорар певицы с ростом популярности увеличился с 1,5 миллиона рублей до семи миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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