Продюсер Дворцов назвал Кадышеву, Киркорова и Лепса самыми дорогими артистами РФ

«Такие знаменитости дорого обходятся не только на привычных концертах, они еще проводят корпоративы, частные выступления», — пояснил он в беседе с ОСН.

Как отметил Дворцов, эти артисты сегодня востребованы не только у взрослой аудитории, но и у молодежи. При этом Кадышева также занимает лидирующие позиции по продажам билетов на концерты.

Ранее сообщалось, что гонорар певицы с ростом популярности увеличился с 1,5 миллиона рублей до семи миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

