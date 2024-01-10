СМИ: На продюсерский центр Николая Расторгуева подали в суд

На продюсерский центр Николая Расторгуева подали в суд, сообщает Super.ru.

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Отмечается, что истцом выступила компания «Перфект консалтинг». Фирма требует от Расторгуева 2,1 миллиарда рублей.

Продюсерский центр лидера группы «Любэ» занимается производством фильмов.

Ранее суд выдворил из России основателя группы «Пасош» за пропаганду наркотиков, отмечает RT. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотических средств. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей с административным выдворением за пределы России.

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ФОТО: РИА Новости
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