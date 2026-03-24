КНДР объявила Южную Корею враждебным государством

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет рассматривать Южную Корею как «наиболее враждебное государство» и полностью игнорировать её, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей КНДР с Южной Кореей

Также глава государства указал, что страна не откажется от статуса ядерной державы и намерена действовать «в наступательном порядке» против сил, которые считает угрозой. Северокорейский лидер отметил, что власти страны продолжат непрерывно наращивать и укреплять оборонную мощь, а также «превращать страну в крепость».

Ранее стало известно, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон может лишиться влияния после смены власти в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
