Над территорией Россией ликвидировали 55 украинских БПЛА
Более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Дроны сбили в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областях. Также БПЛА ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух летевших на столицу дронов, пишет 360.ru. Позднее градоначальник сообщил, что военные сбили на подлете к Москве еще пять БПЛА.
