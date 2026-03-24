Над территорией Россией ликвидировали 55 украинских БПЛА

Более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над Россией в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Дроны сбили в Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областях. Также БПЛА ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух летевших на столицу дронов, пишет 360.ru. Позднее градоначальник сообщил, что военные сбили на подлете к Москве еще пять БПЛА.

