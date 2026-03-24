На НПЗ в американском штате Техас прогремел взрыв

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в штате Техас в США. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

«Жителям западной части города Порт-Артур рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero», - предупредили правоохранители.

Как сообщает телеканал KFDM, ЧП могло произойти из-за неполадок в работе нагревателя. После взрыва начался пожар.

Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода Samref в Саудовской Аравии упал беспилотник, пишет 360.ru.