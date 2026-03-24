На НПЗ в американском штате Техас прогремел взрыв
24 марта 202607:17
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в штате Техас в США. Об этом говорится в сообщении местной полиции.
«Жителям западной части города Порт-Артур рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero», - предупредили правоохранители.
Как сообщает телеканал KFDM, ЧП могло произойти из-за неполадок в работе нагревателя. После взрыва начался пожар.
Сведений о пострадавших не приводится.
Ранее на территории нефтеперерабатывающего завода Samref в Саудовской Аравии упал беспилотник, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Фон дер Ляйен пожаловалась на отказ от российского газа «за одну ночь»
- Над территорией Россией ликвидировали 55 украинских БПЛА
- На НПЗ в американском штате Техас прогремел взрыв
- КНДР объявила Южную Корею враждебным государством
- СМИ: Только 7% такси соответствуют требованиям локализации
- В Совфеде призвали что-то делать с электросамокатами
- СМИ: Пентагон продолжает обсуждать отправку десанта на Ближний Восток
- Экс-начальник «РЖД» с супругой владели 50 объектами недвижимости за 350 млн рублей
- СМИ: ФНС получит доступ к банковским переводам россиян
- СМИ: Исход конфликта с Ираном связывают с Ормузским проливом