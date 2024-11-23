СМИ: Московские чиновники не дали разрешение на концерт рэпера Канье Уэста

Концерту американского рэпера Канье Уэста в Москве могли воспрепятствовать городские чиновники, передает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, организаторы концерты получили согласие рэпера и даже нашли спонсора мероприятия, однако якобы не смогли договориться со столичными чиновниками на проведение концерта. Как сообщили источники Mash, чиновников насторожило возможное содержание треков исполнителя.

«Лужники» якобы отказались бронировать дату концерта без согласия властей города. На концерт должны были прийти порядка 70 тысяч зрителей.

Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев рассказал НСН, что для Уэста важна не обещанная за концерт сумма, а отношение к нему приглашающей стороны.

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ФОТО: ТАСС
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