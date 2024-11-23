СМИ: Московские чиновники не дали разрешение на концерт рэпера Канье Уэста
Концерту американского рэпера Канье Уэста в Москве могли воспрепятствовать городские чиновники, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, организаторы концерты получили согласие рэпера и даже нашли спонсора мероприятия, однако якобы не смогли договориться со столичными чиновниками на проведение концерта. Как сообщили источники Mash, чиновников насторожило возможное содержание треков исполнителя.
«Лужники» якобы отказались бронировать дату концерта без согласия властей города. На концерт должны были прийти порядка 70 тысяч зрителей.
Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев рассказал НСН, что для Уэста важна не обещанная за концерт сумма, а отношение к нему приглашающей стороны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной
- Удар «Искандера» по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео
- АТОЛ: Цены на цветы за год выросли на 11%
- СМИ: Московские чиновники не дали разрешение на концерт рэпера Канье Уэста
- Военкоры сообщили, что генерал Анашкин был снят с должности
- Врач Каприн: Онкомедицина в России улучшилась после разрыва отношений с Западом
- Группа U2 перевыпустила альбом «How To Dismantle An Atomic Bomb»
- В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 10 человек
- СМИ: ОАЭ и Таиланд прекратили обслуживать карты Газпромбанка Union Pay
- Обложки альбомов Radiohead выставят в музее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru