СМИ: Долг Ивлеевой перед налоговой составляет 137 миллионов рублей

Авторы канала сообщают, что по итогам проверки была выявлена неуплата налогов за три года — с 2020 по 2022 год. При этом изначальная сумма переваливала за 150 миллионов рублей, однако блогерша выплатила часть налоговых обязательств.

Также Mash со ссылкой на ФНС отмечает, что блогерша могла дробить бизнес, оказывая одни и те же услуги и в статусе ИП, и через компанию «Ивлеева Продакшн». Это позволяло формально не увеличивать доход и не переходить на системы налогообложения с повышенной ставкой, поясняют авторы канала.



Ранее о начале выездной налоговой проверки блогерши Ивлеевой сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, напоминает «Радиоточка НСН».