Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
29 декабря 202311:40
Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.
При этом Чекалина и ее муж остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Следователи пришли к выводу, что весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары.
Накануне с блогеров были сняты все ограничения, и они снова могут пользоваться социальными сетями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru