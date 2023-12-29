Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено

Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

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При этом Чекалина и ее муж остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Следователи пришли к выводу, что весной 2021 года Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары.

Накануне с блогеров были сняты все ограничения, и они снова могут пользоваться социальными сетями.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Уголовное ДелоНалоги

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