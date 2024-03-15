СМИ: МакSим приостановит концертную деятельность
МакSим временно приостановит концертную деятельность, взяв паузу в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным ресурса, причиной стали последствия лечения алкогольной зависимости и сложности с выступлением вживую. При этом утверждается, что исполнительница продолжит выступать на закрытых мероприятиях под фонограмму.
Также говорится, что гонорар МакSим сократился с 4,5 миллиона рублей до трех. В июле певица сообщила, что лечится от алкогольной зависимости.
Ранее сама исполнительница призналась, что ей нужно время для того, чтобы, возможно, начать все заново. «Концерты — это не работа мясником», — заявила певица.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru