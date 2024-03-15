СМИ: МакSим приостановит концертную деятельность

Также говорится, что гонорар МакSим сократился с 4,5 миллиона рублей до трех. В июле певица сообщила, что лечится от алкогольной зависимости.

Ранее сама исполнительница призналась, что ей нужно время для того, чтобы, возможно, начать все заново. «Концерты — это не работа мясником», — заявила певица.



