СМИ: Участнику «голой вечеринки» рэперу Vacio вручили повестку в военкомат
Рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке на половом органе, получил повестку в военкомат. Об этом со ссылкой на члена ОНК Алексея Лобарева сообщает «МК».
Общественник рассказал изданию, что после того, как музыкант отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где вручили повестку на 9 января.
Затем Vacio вновь доставили в полицию. Согласно материалам Лефортовского суда Москвы, есть протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».
Таким образом, в день явки рэпер будет находиться в спецприемнике. При этом, согласно решению военно-врачебной комиссии Екатеринбурга, к службе в армии музыкант не годен.
Ранее Лефортовский суд Москвы признал «голую вечеринку» Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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