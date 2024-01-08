СМИ: Участнику «голой вечеринки» рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Общественник рассказал изданию, что после того, как музыкант отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где вручили повестку на 9 января.

Затем Vacio вновь доставили в полицию. Согласно материалам Лефортовского суда Москвы, есть протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Таким образом, в день явки рэпер будет находиться в спецприемнике. При этом, согласно решению военно-врачебной комиссии Екатеринбурга, к службе в армии музыкант не годен.

Ранее Лефортовский суд Москвы признал «голую вечеринку» Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».