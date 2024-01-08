СМИ: Участнику «голой вечеринки» рэперу Vacio вручили повестку в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке на половом органе, получил повестку в военкомат. Об этом со ссылкой на члена ОНК Алексея Лобарева сообщает «МК».

Рэпер Vacio может получить новый арест на 15 суток после «голой вечеринки»

Общественник рассказал изданию, что после того, как музыкант отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат в районе станции метро «Белорусская», где вручили повестку на 9 января.

Затем Vacio вновь доставили в полицию. Согласно материалам Лефортовского суда Москвы, есть протокол об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Таким образом, в день явки рэпер будет находиться в спецприемнике. При этом, согласно решению военно-врачебной комиссии Екатеринбурга, к службе в армии музыкант не годен.

Ранее Лефортовский суд Москвы признал «голую вечеринку» Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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