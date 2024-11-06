СМИ: Корпоративы певицы Веры Брежневой стали дешевле на 2 млн рублей

Певица Вера Брежнева снизила цены на корпоративы и согласилась петь на русском языке, сообщил Telegram-канал «Shot».

Согласно данным, 42-летняя артистка выступает на частных корпоративах в любых странах, кроме России. Отмечается, что с 75 тысяч евро (около 8 млн рублей) она снизила свой гонорар до 60 тысяч евро (около 6 млн рублей).

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Канал отметил, что за 40-50 минут Брежнева обещает исполнить хиты «Виа Гры». В райдере певицы указана команда из 12 человек, сама артистка и ее помощник летают только бизнес-классом, остальные – экономом.

Сообщается, что команда певицы должна перемещаться на микроавтобусах класса люкс, в гостинице должен быть номер сингл для помощника, номер люкс для Брежневой, она также требует в отеле шторы блэкаут, наличия спортзала и спа-салон.

Ранее Вера Брежнева объявила об отмене своего ноябрьского гастрольного тура. Выступления артистки должны были состояться в Польше и других странах. Вину за форс-мажор она возложила на организаторов, заявив, что не собирается больше сотрудничать с этими промоутерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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