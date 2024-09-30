Гастрольный тур Веры Брежневой отменен

Певица Вера Брежнева объявила об отмене своего ноябрьского гастрольного тура.

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Выступления артистки должны были состояться в Польше и других странах. Вину за форс-мажор она возложила на организаторов, заявив, что не собирается больше сотрудничать с данными промоутерами.

Приобретенные билеты на концерт можно вернуть.

Ранее шоумен Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube прокомментировал слухи о романе с Брежневой, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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