Гастрольный тур Веры Брежневой отменен

Выступления артистки должны были состояться в Польше и других странах. Вину за форс-мажор она возложила на организаторов, заявив, что не собирается больше сотрудничать с данными промоутерами.

Приобретенные билеты на концерт можно вернуть.

Ранее шоумен Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube прокомментировал слухи о романе с Брежневой, напоминает «Радиоточка НСН».

