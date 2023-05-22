«Ночные Снайперы» отменили концерт в Бишкеке из-за травмы Арбениной

По её словам, в настоящее время она буквально не может ходить, поэтому коллектив был вынужден перенести концерт в Бишкеке, запланированный на 21 мая.

«Ходить пока не могу... Простите, пожалуйста. Мы обязательно приедем, как только я в буквальном смысле встану на ноги. Обнимаю всех», – написала Арбенина.

Ранее билетный оператор iticket.uz объявил о переносе запланированных в Узбекистане концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» «в связи с невозможностью выполнения технических райдеров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

